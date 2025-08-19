İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9123
  • EURO
    47,7638
  • ALTIN
    4387.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da gözler Kayserispor maçında
Spor

Galatasaray'da gözler Kayserispor maçında

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

AA19 Ağustos 2025 Salı 23:23 - Güncelleme:
Galatasaray'da gözler Kayserispor maçında
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 10'a 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla süren idmanın üç takımlı turnuvayla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Ahlat'ta acı son! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.