  • Galatasaray'da gözler Liverpool maçında! Okan Buruk ilk 11'i netleştiriyor
Spor

Galatasaray'da gözler Liverpool maçında! Okan Buruk ilk 11'i netleştiriyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk zorlu maçın ilk 11'ini netleştirmeye çalışıyor. İşte detaylar...

TRT Spor16 Mart 2026 Pazartesi 16:34
Galatasaray'da gözler Liverpool maçında! Okan Buruk ilk 11'i netleştiriyor
Galatasaray'da Liverpool mesaisi başladı. Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İngiliz devine konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan sarı kırmızılılar, rakibini eleyerek yoluna devam etmek istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk, bu önemli karşılaşmada forma vereceği isimleri netleştirmeye çalışıyor.

Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Sacha Boey, solunda Ismail Jakobs'un forma giymesi bekleniyor.

Kart cezalısı Davinson'un yokluğunda Mario Lemina, stoper hattında Abdülkerim Bardakcı'ya eşlik edebilir.

Okan Buruk, orta sahanın merkezinde Lucas Torreira'nın yanında Wilfried Singo'ya görev verebilir. Bu ikilinin önündeyse Gabriel Sara forma giyecek.

Hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, solundaysa Noa Lang şans bulacak. Galatasaray'ın bu maçtaki en büyük gol umudu ise yine Victor Osimhen olacak.

Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak dev karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

