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Spor

Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası'na çevrildi

Süper Lig'de haftayı kayıpsız geçen Galatasaray'da gözler Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacak karşılaşmaya çevrildi.

TRT Spor20 Nisan 2025 Pazar 12:18 - Güncelleme:
Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası'na çevrildi
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor'a konuk olacak.

Lig ve kupada şampiyonluğu hedefleyen teknik direktör Okan Buruk'un bu karşılaşmada bazı bölgelerde rotasyon yapması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam kaleyi Günay Güvenç'e emanet edecek. Savunmanın sağında Frankowski, solundaysa Eren Elmalı'nın oynaması bekleniyor. Stoper ikilisi Davinson ve Abdülkerim'den oluşacak.

Orta sahada Lemina - Torreira ikilisinin önünde Dries Mertens forma şansı bulabilir. Teknik direktör Okan Buruk, kanatlarda Roland Sallai ve Ahmed Kutucu'ya şans verebilir. Galatasaray'ın bu maçtaki en büyük gol umudunun ise Alvaro Morata olması bekleniyor.

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