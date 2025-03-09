Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'de olacak

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan Osimhen, Alanyaspor karşısında gole en yakın oyuncu olacak.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 20 maça çıkan Osimhen, 16 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 22 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular konumunda.