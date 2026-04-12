Galatasaray'da Göztepe karşılaşması sonrası 4 değişiklik!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Göztepe müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de sezondaki 28 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya liderlik koltuğunda girdi. Galatasaray, RAMS Park'ta 34 puanlı Kocaelispor'u ağırladı.

Okan Buruk, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Mario Lemina görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Göztepe ile deplasmanda yapılan 27. hafta erteleme maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Yaser Asprilla'yı sakatlığından dolayı kadroya alamayan Buruk, Eren, Singo ve Lemina'yı, yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jakobs, Torreira ve Sara'yı 11'de başlattı.