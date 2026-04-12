İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Göztepe karşılaşması sonrası 4 değişiklik!
Galatasaray'da Göztepe karşılaşması sonrası 4 değişiklik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde karşılaştığı Kocaelispor maçında, Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 20:22
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Göztepe müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de sezondaki 28 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya liderlik koltuğunda girdi. Galatasaray, RAMS Park'ta 34 puanlı Kocaelispor'u ağırladı.

Okan Buruk, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Mario Lemina görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Göztepe ile deplasmanda yapılan 27. hafta erteleme maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Yaser Asprilla'yı sakatlığından dolayı kadroya alamayan Buruk, Eren, Singo ve Lemina'yı, yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jakobs, Torreira ve Sara'yı 11'de başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Uluslararası sularda Türk balıkçı teknesini taciz

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.