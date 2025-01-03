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Spor

Galatasaray'da Göztepe maç hazırlıkları tamamlandı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

DHA3 Ocak 2025 Cuma 21:36 - Güncelleme:
Galatasaray'da Göztepe maç hazırlıkları tamamlandı
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Süper Lig'de heyecan, kaldığı yerden devam ediyor. Lige verilen aranın ardından karşılaşmalar, 18. hafta maçlarıyla başladı.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig lideri Galatasaray'ın 4'üncü sırasındaki İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlayacağı maçı Alper Akarsu yönetecek. Maçın yan hakemleri ise Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral olacak.

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