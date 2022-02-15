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Spor

Galatasaray'da Göztepe mesaisi devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA15 Şubat 2022 Salı 19:56 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 19:56
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular daha sonra yön değiştirme ve atak sonlandırma ağırlıklı taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan, takımdan ayrı özel programları dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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