Galatasaray'da Göztepe mesaisi sürüyor

AA 17 Şubat 2022 Perşembe 18:13 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 18:13

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, 3 grup halinde top kapma, pas ve geçiş oyunu uygulamaları üzerinde durdu. Bu bölümde kaleciler farklı bir alanda takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

İdmana sakatlıkları devam eden kaleci Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan katılmadı.

Çalışmayı Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da izledi.

Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.