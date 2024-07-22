İSTANBUL 35°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2024 Pazartesi / 16 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0288
  • EURO
    35,9877
  • ALTIN
    2551.92
  • BIST100
    11185.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da gündem Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz
Spor

Galatasaray'da gündem Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'da birden fazla pozisyonlarda forma giyebilen Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz sosyal medya gündem oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda iki oyuncuya yeni sezon çok fazla iş düştüğünü yazdı.

22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
Galatasaray'da gündem Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz
ABONE OL

Galatasaray, sağ bek ve orta saha transferinde şu ana kadar mutlu sona ulaşabilmiş değil.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu konuda yönetime eleştiride bulunurken Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan gündem oldu.

Galatasaraylı taraftarlar, özellikle sosyal medyada birden fazla mevkide forma giyebilen iki isme yeni sezonda da çok iş düşeceği şeklinde yorumda bulundular.

Kaan Ayhan, geçen sezon; orta saha, stoper, sol bek ve sağ bekte forma giymişti. Barış Alper Yılmaz ise; sağ ve sol kanat, santrfor, sağ ve sol bekte oynamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.