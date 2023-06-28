Galatasaray'da gündem yeniden Andrea Belotti

Galatasaray, forvet hattına yıldız bir ismi kadrosuna dahil etmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Icardi takımda kalsa bile çok kaliteli bir golcü daha almayı planlıyor.

BELOTTI GÖRÜŞMESİ

Son şampiyon, bu doğrultuda Andrea Belotti dosyasını yeniden açtı. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Roma'dan ayrılmak isteyen Belotti'nin menajeriyle temasa geçti. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sorun yaşayan Belotti de Galatasaray ihtimaline sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki başarılı futbolcu Andrea Belotti geçtiğimiz sezon 46 maçta süre buldu ve 4 gol 2 asist üreterek skora katkı sağladı.