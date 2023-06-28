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Spor

Galatasaray'da gündem yeniden Andrea Belotti

Son şampiyon Galatasaray'da kadro çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Icardi transferinin gerçekleşmemesi durumunda Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak istiyor.

Sabah28 Haziran 2023 Çarşamba 13:42 - Güncelleme:
Galatasaray'da gündem yeniden Andrea Belotti
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Galatasaray, forvet hattına yıldız bir ismi kadrosuna dahil etmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Icardi takımda kalsa bile çok kaliteli bir golcü daha almayı planlıyor.

BELOTTI GÖRÜŞMESİ

Son şampiyon, bu doğrultuda Andrea Belotti dosyasını yeniden açtı. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Roma'dan ayrılmak isteyen Belotti'nin menajeriyle temasa geçti. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sorun yaşayan Belotti de Galatasaray ihtimaline sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki başarılı futbolcu Andrea Belotti geçtiğimiz sezon 46 maçta süre buldu ve 4 gol 2 asist üreterek skora katkı sağladı.

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