Galatasaray'da gündem yeniden Sinan Bolat
Yerli kaleci arayışlarında olan Galatasaray ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Bir dönem Sarı-Kırmızılı formayı giyen Sinan Bolat'ın yeniden Cimbom'un gündeminde olduğu iddia edildi. Milli Takım forması giyen 30 yaşındaki Sinan Bolat'ın 2020 yılına kadar Antwerp ile sözleşmesi bulunuyor.
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