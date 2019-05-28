33°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0766
  • 6,8006
  • 250.636
  • 86.380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da gündem yeniden Sinan Bolat

Yerli kaleci arayışlarında olan Galatasaray ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir dönem Sarı-Kırmızılı formayı giyen Sinan Bolat'ın yeniden Cimbom'un gündeminde olduğu iddia edildi. Milli Takım forması giyen 30 yaşındaki Sinan Bolat'ın 2020 yılına kadar Antwerp ile sözleşmesi bulunuyor.

Buse Terim, şampiyonluğun ´gizli hikayesi´ni paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yıldırım müjdeleri peş peşe sıraladı

Yıldırım müjdeleri peş peşe sıraladı

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Elli yaşını doldurulanların yıllık izin avantajı

Elli yaşını doldurulanların yıllık izin avantajı

Kayıp Ecrin'le ilgili başsavcılıktan açıklama... Korkunç detaylar

Kayıp Ecrin'le ilgili başsavcılıktan açıklama... Korkunç detaylar

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cehenneme kadar yolu var

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cehenneme kadar yolu var

Diyarbakır'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı

Diyarbakır'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı

O depo insanlığın sonunu getirebilir

O depo insanlığın sonunu getirebilir
 

POPÜLER HABERLER

Buse Terim, şampiyonluğun ´gizli hikayesi´ni paylaştı

Buse Terim, şampiyonluğun ´gizli hikayesi´ni paylaştı

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti

Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı

Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA