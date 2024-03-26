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Spor

Galatasaray'da Hagi'den sonra en iyisi Dries Mertens!

Galatasaray'da bu sezon performansıyla büyük beğeni toplayan Dries Mertens, Hagi'den sonra en çok skor katkısı yapan 36 yaş ve üstündeki ismi oldu.

Takvim26 Mart 2024 Salı 09:28 - Güncelleme:
Galatasaray'da Hagi'den sonra en iyisi Dries Mertens!
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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta, 8 gol attı ve 11 de asist yaptı.

Süper Lig'de bu sezon 5 gol, 11 asist yaparak Aslan'a 16 gole katkı veren Mertens, 2000-2001 sezonundan bu yana ligde en çok gole katkı sağlayan 36 ve yaş üstündeki futbolcu oldu.

HAGI'NİN PERFORMANSI

Bilindiği gibi Cimbom'un efsane isimleri arasında bulunan Gheorghe Hagi, 2000-2001 sezonunda 11 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Ayrıca 2017-2018 sezonunda Başakşehir formasını terleten Emre Belözoğlu 3 gol, 9 asist yapmıştı. Beşiktaş'ın eski futbolcularından biri olan Atiba Hutchinson 2020-2021 sezonunda 4 gol, 11 asist kaydetti ve 15 gole katkı sunmuştu.

AVRUPA'DA GOL ATAN EN YAŞLI OYUNCU

Hatırlanacağı üzere Mertens, 2023 yılında Zalgiris'e attığı golle de Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oldu. Mertens, sezon sonu futbolu bırakacağını belirtse de yönetim 1 yıl daha devam etmeyi arzuluyor.

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