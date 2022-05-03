İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2022 Salı / 2 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8803
  • EURO
    15,6331
  • ALTIN
    889.151
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Hakan Balta sürprizi! Torrent'in yerine geçiyor
Spor

Galatasaray'da Hakan Balta sürprizi! Torrent'in yerine geçiyor

Galatasaray'da beklenileni veremeyen Torrent'in yerine Hakan Balta ismi gündeme geldi. Başkan Burak Elmas, ligin bitimine 3 hafta kala Torrent'i gönderip takımı Hakan Balta'ya emanet etmeyi düşünüyor.

Fotomaç3 Mayıs 2022 Salı 13:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray'da Hakan Balta sürprizi yaşanıyor. Beklenileni veremeyen Torrent, Burak Elmas'ın gözünden düştü.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine 14 Ocak'ta göreve getirilen Domenec Torrent'in kötü gidişe son verememesi ve Sivasspor yenilgisi sonrasındaki açıklamaları, başkan Burak Elmas'ın sabrını taşırdı.

Fotomaç'ın haberine göre; Seçime hazırlanan mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün de çalışmayı düşünmediği Torrent'in biletini kesmek için sezon sonu beklenmeyecek.

Başkan Burak Elmas, yolları ayırmak için bu hafta içinde Torrent ile masaya oturacak. Elmas, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacak.

GALATASARAY'DA HAKAN BALTA SÜRPRİZİ!

Fesih konusunda anlaşma sağlanırsa, sezonun son 3 maçında teknik direktörlük görevini, halen Galatasaray U19 Takımı'nı çalıştıran Hakan Balta yapacak.

Sarı kırmızılı ekip ligdeki son 3 karşılaşmasını Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.