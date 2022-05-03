Galatasaray'da Hakan Balta sürprizi! Torrent'in yerine geçiyor

Galatasaray'da Hakan Balta sürprizi yaşanıyor. Beklenileni veremeyen Torrent, Burak Elmas'ın gözünden düştü.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine 14 Ocak'ta göreve getirilen Domenec Torrent'in kötü gidişe son verememesi ve Sivasspor yenilgisi sonrasındaki açıklamaları, başkan Burak Elmas'ın sabrını taşırdı.

Fotomaç'ın haberine göre; Seçime hazırlanan mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün de çalışmayı düşünmediği Torrent'in biletini kesmek için sezon sonu beklenmeyecek.

Başkan Burak Elmas, yolları ayırmak için bu hafta içinde Torrent ile masaya oturacak. Elmas, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacak.

GALATASARAY'DA HAKAN BALTA SÜRPRİZİ!

Fesih konusunda anlaşma sağlanırsa, sezonun son 3 maçında teknik direktörlük görevini, halen Galatasaray U19 Takımı'nı çalıştıran Hakan Balta yapacak.

Sarı kırmızılı ekip ligdeki son 3 karşılaşmasını Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynayacak.