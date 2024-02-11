Galatasaray'da Hakim Ziyech depremi! Faturası çok ağır oldu

Galatasaray, ara transfer döneminde hareketli günler geçirirken, birtakım isimlerden vazgeçmek zorunda kaldı. Sarı kırmızılı kurmaylar, sezon başında takıma katılan Hakim Ziyech'in beklentinin altında kalması ve yaşadığı sakatlık sıkıntısıyla devre arasında orta sahasını güçlendirmek istiyordu. Cimbom, rotasını İtalya ekibi Lazio'da forma giyen Daichi Kamada'yı gündemine alırken, transferde Hakim Ziyech engeli çıktı.

HAKİM ZİYECH, DAİCHİ KAMADA'YA ENGEL OLDU!

Çizme medyasının yaptığı habere göre; Galatasaray, Hakim Ziyech ile yollarını ayırıp yabancı kontenjanında yer açmak istiyordu. Faslı yıldıza, Suudi Arabistan'dan ciddi talipleri vardı fakat anlaşma gerçekleşmedi. Hakim Ziyech'in ayrılmamasıyla yabancı kontenjanında yer açamadı ve Kamada transferi iptal oldu.

YAZIN İLK HEDEF BELLİ!

Cimbom, önümüzdeki yaz Japon yıldız için imkanları tekrar zorlayacak. Başarılı futbolcu da Lazio'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Star Gazetesi