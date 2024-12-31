İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2024 Salı / 29 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3819
  • EURO
    36,6895
  • ALTIN
    2983.58
  • BIST100
    9830.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi! Talebi belli oldu
Spor

Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi! Talebi belli oldu

Galatasaray'da yolların ayrılmasının beklendiği Hakim Ziyech için sürpriz bir iddia geldi. Hakim Ziyech'in Galatasaray'dan ayrılık için serbest kalma bedelini talep ettiği yazıldı.

Haber Merkezi31 Aralık 2024 Salı 23:16 - Güncelleme:
Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi! Talebi belli oldu
ABONE OL

Galatasaray'da Ocak Transfer döneminde gelecek isimler kadar gidecek isimler de gündemde yer alıyor.

Yolların ayrılmasının beklendiği isimlerden olan Hakim Ziyech hakkında sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.

Hespress'te yer alan haberde Hakim Ziyech ve Galatasaray arasında yapılan görüşmeler hakkında bilgi verilirken oyuncunun yönetime talebi hakkında iddiada bulunuldu.

SERBEST KALMA BEDELİNİ İSTİYOR

Haber'de yer alan detaya göre; Galatasaray'ın Ziyech'e sözleşmesini feshetmek için 1 milyon Euro önerdiği belirtilirken Ziyech bu teklifi reddetti ve 3,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin tamamının ödenmesini talep etti.

Görüşmelerin karşılık bulmaması halinde Ziyech sezon sonuna kadar takımda kalabilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.