Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi! Talebi belli oldu

Galatasaray'da Ocak Transfer döneminde gelecek isimler kadar gidecek isimler de gündemde yer alıyor.

Yolların ayrılmasının beklendiği isimlerden olan Hakim Ziyech hakkında sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.

Hespress'te yer alan haberde Hakim Ziyech ve Galatasaray arasında yapılan görüşmeler hakkında bilgi verilirken oyuncunun yönetime talebi hakkında iddiada bulunuldu.

SERBEST KALMA BEDELİNİ İSTİYOR

Haber'de yer alan detaya göre; Galatasaray'ın Ziyech'e sözleşmesini feshetmek için 1 milyon Euro önerdiği belirtilirken Ziyech bu teklifi reddetti ve 3,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin tamamının ödenmesini talep etti.

Görüşmelerin karşılık bulmaması halinde Ziyech sezon sonuna kadar takımda kalabilir.