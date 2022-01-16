Galatasaray'da Halil Dervişoğlu çatlağı! Yer yerinden oynadı

star.com.tr 16 Ocak 2022 Pazar 20:58 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 20:58

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaştığı maçta gündem oldu. Sahada yoklara oynayan ve kötü bir performans sergileyen Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu. 22 yaşındaki genç oyuncu 57. dakika oyundan alınarak yerini Aytaç Kara'ya bıraktı.

HALİL DERVİŞOĞLU, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Halil Dervişoğlu, Hatayspor maçında kötü performans sergileyerek sarı-kırmızılı taraftarların eleştiri hedefi oldu. 22 yaşındaki milli golcü bu sezonki performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Dervişoğlu, bu sezon yalnızca 3 gol atabildi.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiltere 1. Lig ekiplerinden Brentford'tan 1 milyon euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 20 maçta yalnızca 3 gol, 1 asist yapabildi.

Taraftarların Halil Dervişoğlu tepkileri: