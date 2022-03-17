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Spor

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu depremi! ''İhanet ediyor''

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'daki kötü performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Barcelona maçında sonradan oyuna dahil olan Halil Dervişoğlu'na sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı.

Star Gazetesi17 Mart 2022 Perşembe 23:57 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 23:57
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona ile oynanan maça damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sonradan oyuna dahil olan ve kötü performansıyla dikkat çeken Halil Dervişoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.

HALİL DERVİŞOĞLU HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiltere 1. Lig ekibi Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, sezon başından bu yana sergilediği başarısız performansla beklentilerin altında kaldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray'da 74. dakikada oyuna giren Halil Dervişoğlu, yine hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar 22 yaşındaki futbolcunun yeteneğine ihanet ettiğini öne sürdü.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Halil Dervişoğlu, buu sezon sarı-kırmızılı formayla 26 resmi maçın 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Milli oyuncu bu karşılaşmalarda takımına yalnızca 4 gol ve 1 asistle katkıda bulunabildi.

Taraftarların Halil Dervişoğlu tepkilerinden bazıları:

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