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Spor

Galatasaray'da hataya yer yok! Kritik maçta rakip Alanyaspor

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkı 4'e inen sarı kırmızılı ekip rakibinin BAY geçtiği haftada fırsatı değerlendirip puan farkını açmak istiyor. İşte detaylar...

AKŞAM9 Mart 2025 Pazar 09:31 - Güncelleme:
Galatasaray'da hataya yer yok! Kritik maçta rakip Alanyaspor
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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. 20 galibiyet 5 beraberlikle 65 puanla lider konumda olan CimBom, 2 maçlık kazanamama serisini bitirmek, namağlup ünvanını sürdürmeyi hedefliyor. Buruk'un öğrencileri bu maçta kazanmayı başarırsa Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada puan farkını 7'ye yükseltecek.

Son 4 resmi maçında berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, bu sezon ligde deplasmanda elde ettiği 10 galibiyet ve 2 beraberlikle en iyi performansı yaşadı. 16 golle ligde krallığa oynayan Victor Osimhen ile Ahmed Kutucu sarı kart sınırında. Kart görmeleri halinde 28. haftada İstanbul'da oynanacak maçta iki hücumcu da forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Ismail Jakobs bu mücadelede yok. Sakatlığını atlatan Alvaro Morata'nın sahada olması bekleniyor. Okan Buruk ile Sami Uğurlu ise bugüne dek 2 kez rakip oldu. Buruk sahadan 1 kez galip ayrılırken 1 maç da berabere sonuçlandı. Zirvedeki kritik maçı yönetecek hakem ise Yasin Kol. Yabancı VAR bugün açıklanacak.

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