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Spor

Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA11 Ocak 2022 Salı 23:32 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 23:32
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla süren antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. İdman soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavi ve izolasyon süreci tamamlanan Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, antrenmanda takımla çalışırken, Taylan Antalyalı ile milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, idmanda yer almadı.

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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