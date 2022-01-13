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Spor

Galatasaray'da Hatayspor maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 22:52 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 22:52
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.

Pas ve top kapma çalışmasıyla süren idman, taktik çalışma gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Testi negatif çıkan Taylan Antalyalı, takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi. Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed ise antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

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