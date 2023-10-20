İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2023 Cuma / 6 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0228
  • EURO
    29,7125
  • ALTIN
    1785.6
  • BIST100
    7653.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da hayal kırıklığı! Cedric Bakambu'ya yol gözüktü
Spor

Galatasaray'da hayal kırıklığı! Cedric Bakambu'ya yol gözüktü

Galatasaray, yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı deneyimli forvet Cedric Bakambu'dan istenilen performansı alamadı. Sarı kırmızılı yönetim devre arasında oyuncuyu başka bir takıma göndererek yerine daha skorer bir isim almayı planlıyor. İşte detaylar...

Fanatik20 Ekim 2023 Cuma 10:37 - Güncelleme:
Galatasaray'da hayal kırıklığı! Cedric Bakambu'ya yol gözüktü
ABONE OL

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde hedefleri doğrultusunda sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, ara transfer dönemi adına da çalışmalarına hız vermiş durumda.

SÜRPRİZ AYRILIK KAPIDA

Sarı kırmızılılar, kadroda performansı yetersiz görülen isimlerin yerine takviyeler gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda yolların ayrılacağı isimlerden biri de belirlenmiş gibi duruyor. Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı yeni transferini devre arasında göndermeyi planlıyor.

HAYAL KIRIKLIĞI CEDRIC BAKAMBU

Galatasaray'ın sezon başında Mauro Icardi'ye alternatif olarak transfer ettiği Cedric Bakambu, henüz golle tanışmayı başaramadı. Ligde 4, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 olmak üzere 8 maçta süre alan 32 yaşındaki santrfor, yetersiz performansı nedeniyle şimdiden gözden çıkarılmış durumda.

YERİNE YENİ GOLCÜ

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Yönetimi, devre arasında Bakambu ile yolları ayırarak daha etkili bir yedek golcü transfer etmeyi planlıyor. Kongolu futbolcu, geçen sezon Yunanistan Ligi'nde 18 gol atarak, gol kralı olmayı başarmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.