Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ile 2023-2024 sezonu hazırlıklarını devam ettirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmanın ardından koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla sürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde gerçekleşen idman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sabah yapacağı idmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam edecek.