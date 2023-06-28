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Spor

Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 2023-2024 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA28 Haziran 2023 Çarşamba 23:13 - Güncelleme:
Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor
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Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ile 2023-2024 sezonu hazırlıklarını devam ettirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmanın ardından koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla sürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde gerçekleşen idman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sabah yapacağı idmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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