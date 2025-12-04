Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Samsunspor'u ağırlayacak.



RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi.

Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki maçta görev alamayacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

OSİMHEN VE TORREİRA, SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Osimhen ve Torreira, yarın sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında oynayamayacak.

RAMS PARK'TA OYNADIĞI SON 25 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 25 lig maçında 20 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

LİGİN EN İYİ AVERAJA SAHİP TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 takım arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.

Ligdeki 14 müsabakada 29 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü. Galatasaray, artı 20 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor.

Fenerbahçe'nin (31) ardından ligin en golcü ikinci ekibi konumunda bulunan Galatasaray, Göztepe'den (7) sonra da en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkati çekiyor.

SON 4 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Son 4 haftada karşılaştığı Trabzonspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a ise 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, bu süreçte sadece Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.