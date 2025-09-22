Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt deplasmanından 5-1'lik ağır bir yenilgiyle dönen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bugün Konyaspor'u konuk ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi bugün Konyaspor'u mağlup ederek hem galibiyet serisini 6 maça çıkarmak hem de takım üzerindeki kara bulutları dağıtmak. Teknik Direktör Okan Buruk, E.Frankfurt karşısında alınan ağır mağlubiyet sonrası fiziksel ve mental olarak yorulan futbolcuların yerine daha dirilerini sahaya sürmeyi planlıyor.

OSİMHEN İLK 11'DE OLMAYACAK

Milli takımda sakatlanan ve Frankfurt maçında kadroya alınmayan Osimhen'in Konya maçında ilk 11'de başlama ihtimal çok zor. Nijeryalı forvet, zorlu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. 26 yaşındaki golcü, 26 Eylül'deki Alanyaspor deplasmanı için de zorlanabilir. Ancak Okan Buruk'un hedefi Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül'de oynanacak Liverpool maçına kadar başarılı oyuncuyu fiziksel açıdan en iyi haliyle sahaya çıkarmak.

ASLAN 20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Cim-Bom, Rams Park'taki son 20 lig maçında yenilmedi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 20 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 20 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 20 iç saha maçında 52 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.