Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından başlayacak.
KURA 27 AĞUSTOS'TA
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 27 Ağustos'ta gerçekleşecek.
İLK HAFTA EYLÜL'DE
Devler Ligi'nde ilk hafta 8-10 Eylül tarihlerinde başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.
MAÇ HAFTALARI
Şampiyonlar Ligi'nde maç haftaları:
1. Hafta: 8-10 Eylül
2. Hafta: 13-14 Ekim
3. Hafta: 20-21 Ekim
4. Hafta: 3-4 Kasım
5. Hafta 24-25 Kasım
6. Hafta: 8-9 Aralık
7. Hafta: 19-20 Ocak
8. Hafta: 27 Ocak
TUR AŞAMALARI
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından sonra kura çekimi 29 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek. Devler Ligi'nde tur aşamalarının tarihi şu şekilde:
Play-off: 16-17 Şubat / 23-24 Şubat
Kura Çekimi: 26 Şubat
Son 16: 9-10 Mart / 16-17 Mart
Çeyrek final: 6-7 Nisan / 13-14 Nisan
Yarı Final: 27-28 Nisan / 4-5 Mayıs
Final: 5 Haziran
ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ GARANTİLEYENLER
Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar lig aşamasına doğrudan katılım hakkı elde eden takımlar:
-Galatasaray
-Arsenal
-Manchester City
-Manchester United
-Aston Villa
-Inter
-Napoli
-Barcelona
-Real Madrid
-Villarreal
-Atletico Madrid
-Real Betis
-Bayern Münih
-Borussia Dortmund
-Leipzig
-Stuttgart
-Paris Saint-Germain
-Lens
-Lille
-PSV Eindhoven
-Feyenoord
-Porto
-Slavia Prag
-Shakhtar Donetsk