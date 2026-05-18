  • Galatasaray'da hedef Avrupa! İşte Devler Ligi yolu...
Spor

Galatasaray'da hedef Avrupa! İşte Devler Ligi yolu...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ve oynayacağı maç takvimi netleşirken, Avrupa'daki kritik süreç de belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2026 Pazartesi 13:16
Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından başlayacak.

KURA 27 AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 27 Ağustos'ta gerçekleşecek.

İLK HAFTA EYLÜL'DE

Devler Ligi'nde ilk hafta 8-10 Eylül tarihlerinde başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.

MAÇ HAFTALARI

Şampiyonlar Ligi'nde maç haftaları:

1. Hafta: 8-10 Eylül

2. Hafta: 13-14 Ekim

3. Hafta: 20-21 Ekim

4. Hafta: 3-4 Kasım

5. Hafta 24-25 Kasım

6. Hafta: 8-9 Aralık

7. Hafta: 19-20 Ocak

8. Hafta: 27 Ocak

TUR AŞAMALARI

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından sonra kura çekimi 29 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek. Devler Ligi'nde tur aşamalarının tarihi şu şekilde:

Play-off: 16-17 Şubat / 23-24 Şubat

Kura Çekimi: 26 Şubat

Son 16: 9-10 Mart / 16-17 Mart

Çeyrek final: 6-7 Nisan / 13-14 Nisan

Yarı Final: 27-28 Nisan / 4-5 Mayıs

Final: 5 Haziran

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ GARANTİLEYENLER

Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar lig aşamasına doğrudan katılım hakkı elde eden takımlar:

-Galatasaray

-Arsenal

-Manchester City

-Manchester United

-Aston Villa

-Inter

-Napoli

-Barcelona

-Real Madrid

-Villarreal

-Atletico Madrid

-Real Betis

-Bayern Münih

-Borussia Dortmund

-Leipzig

-Stuttgart

-Paris Saint-Germain

-Lens

-Lille

-PSV Eindhoven

-Feyenoord

-Porto

-Slavia Prag

-Shakhtar Donetsk

