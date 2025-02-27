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Spor

Galatasaray'da hedef çeyrek final! Kupada rakip Konyaspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son hafta maçında bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip 3 puanı alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Beraberlik halinde ise Eyüpspor-Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. İşte detaylar...

AKŞAM27 Şubat 2025 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
Galatasaray'da hedef çeyrek final! Kupada rakip Konyaspor
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Derbiden 0-0'lık eşitlikle ayrılan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında bugün Konyaspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve hakem Muhammet Ali Metoğlu müsabakada düdük çalacak. Sakatlıkları bulunan Morata, Jakobs ve Icardi forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek. Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.

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