Derbiden 0-0'lık eşitlikle ayrılan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında bugün Konyaspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve hakem Muhammet Ali Metoğlu müsabakada düdük çalacak. Sakatlıkları bulunan Morata, Jakobs ve Icardi forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek. Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.