Galatasaray'da hedef derbiyi kazanıp, kayıpsız devam etmek

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 20 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Avrupa kupalarından elenen Aslan, derbi galibiyetiyle hem moral bulmak hem de yoluna yenilgisiz devam etmek istiyor.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 12 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 2 beraberlikle aldığı 32 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar evinde son olarak Adana Demirspor ile karşılaşırken, konuk ekibinin sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen kazandı.

VİCTOR OSİMHEN'DEN LİGDE 14 GOL

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Osimhen, Süper Lig'de oynadığı 18 müsabakanın 10'unda gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 14 gol attı ve sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu oldu. Süper Lig'de Nijeryalı futbolcunun ardından Barış Alper Yılmaz 10, Yunus Akgün 6, Mauro Icardi ve Dries Mertens'in 4'er, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara'nın 2'şer, Roland Sallai ve Alvaro Morata'nın da 1'er golü bulunuyor. Ahmed Kutucu ise 8'i Eyüpspor, 1'i de Galatasaray olmak üzere ligde 9 gol kaydetti.

BU SEZON LİGDE DERBİ KAYBETMEDİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 1'er kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 2 derbiden de 3 puanla ayrılmayı başardı. Aslan, sarı-lacivertlileri deplasmanda 3-1, siyah-beyazlıları da evinde 2-1'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte en az gol yiyen takım

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray oynadığı 23 müsabakada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 7 müsabakada da kalesini gole kapadı.

YENİLERİN İLK DERBİ HEYECANI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Carlos Cuesta görev verilmesi halinde ilk kez derbide görev aldı. Sarı-kırmızılılarda ikinci dönemini geçiren Mario Lemina ise daha önce 1 kez Fenerbahçe derbisinde oynadı.

EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda, Yunus Akgün ile Ahmed Kutucu, derbide sarı kart görmesi durumda 26. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Galatasaray'da tedavileri devam eden Mauro Icardi, İsmail Jakobs ve Alvaro Morata ise forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor.