İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da hedef Koni De Winter! İşte genç stoper için istenen bonservis...
Spor

Galatasaray'da hedef Koni De Winter! İşte genç stoper için istenen bonservis...

Galatasaray'da savunma bölgesi için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibi Genoa'da forma giyen Belçikalı stoper Koni De Winter için ciddi bir girişimde bulundu. Öte yandan Çizme ekibinin oyuncusu için istediği bonservis bedeli de belli oldu.

Haber Merkezi9 Ağustos 2025 Cumartesi 14:41 - Güncelleme:
Galatasaray'da hedef Koni De Winter! İşte genç stoper için istenen bonservis...
ABONE OL

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, savunma hattını da güçlendirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un hem stoper hem de sağ bek mevkilerinde görev yapabilecek bir oyuncu talebi üzerine harekete geçen yönetim, daha önce Wilfried Singo ve Manuel Akanji gibi isimleri gündemine almıştı.

Son olarak İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Tutto Juve muhabiri Mirko Di Natale'nin haberine göre Galatasaray, Serie A ekibi Genoa'da forma giyen Belçikalı stoper Koni De Winter için ciddi bir girişimde bulundu.

TALİPLERİ VAR

Haberde De Winter ile Inter, Villarreal, Sporting, Bournemouth, Crystal Palace ve West Ham United gibi kulüplerin de ilgilendiği aktarıldı.

GENOA'NIN BONSERVİS TALEBİ

Genoa'nın 23 yaşındaki savunmacı için 25 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.

PERFORMANSI

De Winter geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 26 resmi maçta 3 gol atıp 7 sarı kart gördü.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.