13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7419
  • 6,5142
  • 235.15
  • 97.655
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da hedef Martin Odegaard

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen son isim Norveçli orta saha oyuncusu Martin Odegaard...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Sarı Kırmızılılar sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Younes Belhanda'nın yerini doldurmak için harekete geçti ve Norveçli orta saha oyuncusu Martin Odegaard'ı gündemine aldı.
 
6 MİLYON EURO İSTENİYOR
 
Real Madrid'in Martin Odegaard'ı 6 milyon euro karşılığında elden çıkarmanın planlarını yapıyor. Galatasaray'ın Real Madrid'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götüreceği öğrenildi. Real Madrid ise oyuncuyu bonservisiyle göndermek istiyor.
 
Vitesse'nin sezon başında Real Madrid'den kiraladığı Odegaard bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada toplam 8 gol atıp 8 asist yaptı.
 
ODEGAARD'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
 
Vitesse'de forma giyen Norveçli '10' numara İspanyol basınına yaptığı açıklamada artık kariyerinde değişikliğe gitmek istediğini ve sezon sonu Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini belirtti. Odeaard, "Sezonu Vitesse'de güçlü bir şekilde bitirmek istiyorum. Sezon sonu bir karar vereceğim. Henüz 20 yaşındayım ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyorum." ifadelerini kullandı.
 
BONSERVİSİ REAL MADRİD'DE
 
2015 yılında Norveç ekibi Stromsgodset Toppfotball'dan Real Madrid'in alt yapısı Castilla'ya 2 milyon 800 bin euro karşılığında transfer olan Odegaard 2 yıl Real Madrid Castilla'da forma giydikten sonra 2017 yılında Hollanda'nın Heerenveen takımına transfer oldu.
 
Akşam

Doğu Ekspresi’nin o ilçeden geçerken çekilen görüntüleri 1,5 milyon kişi izledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Uzayda 11 ay kalacak

Uzayda 11 ay kalacak

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Trump'a tepki yağdı

Trump'a tepki yağdı
 

POPÜLER HABERLER

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

'Muş Ovası' çeşitli kuş türlerini ağırlıyor

'Muş Ovası' çeşitli kuş türlerini ağırlıyor

Tarihi top kedi yuvası oldu

Tarihi top kedi yuvası oldu

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA