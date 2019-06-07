Galatasaray'da hedef Michael Seri

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Fransa piyasasını altını üstüne getirdi. Fransızlar’ın ünlü spor gazetesi L'Équipe’in özel haberine göre Cim Bom’un orta saha transferinde bir numaralı hedefi 30 milyon euroluk Jean Michael Seri… Geçen sezon Real Madrid’e transfer olması beklenirken Premier Lig’e yükselen Fulham’a rekor ücretle transfer olan Fildişi Sahilli yıldız için girişimler sürüyor.

KENDİSİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

FULHAM’DA 32 Premier Lig maçına çıkan ve 1 gol, 3 asistlik kötü bir performans sergileyerek Londra ekibinin küme düşmesine engel olamayan 24 yaşındaki yıldızın 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak İngiliz ekibi ciddi gelir kaybına uğradığı ve Seri de alt ligde oynamak istemediği için transfere sıcak bakıyor. Terim’in orta sahanın beyni olarak kadroya katmak istediği Seri’nin hayal kırıklığıyla dolu bir sezon sonrası kendisi Devler Ligi seviyesinde kanıtlamak istediği yazıldı.

BELHANDA GİDERSE SLİTİ...

ASLAN’IN kanatlara düşündüğü isimler arasında ise Djion forması giyen Naim Sliti yer alıyor. Yine L'Equipe Gazetesi'nde yer alan habere göre 26 yaşındaki Tunuslu futbolcuyla Sarı-Kırmızılı takımla birlikte Başakşehir de ilgileniyor. Oyuncuya henüz teklif yapılmadığı, Younes Belhanda'nın satılması halinde harekete geçileceği öğrenildi. Öte yandan, Faslı yıldızın Almanya'ya transferinin gündemde olduğu ve Schalke 04’e gitme ihtimali bulunduğu kaydedildi.

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