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Spor

Galatasaray'da hedef net: Önce Osimhen, sonra Hakan

Leroy Sane transferiyle sezona hızlı giren Galatasaray, tüm odağını Victor Osimhen'e çevirdi. Liverpool ve Al Hilal'in dev tekliflerine rağmen Nijeryalı yıldızın kaderi netleşmedi. Aslan, Osimhen sonrası rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirecek.

Akşam19 Haziran 2025 Perşembe 08:02 - Güncelleme:
Galatasaray'da hedef net: Önce Osimhen, sonra Hakan
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Transfer sezonuna Leroy Sane ile hızlı başlayan Galatasaray'da en merak edilen konu, Victor Osimhen'in geleceği. Sezonu gol kralı olarak CimBom'da tamamlayan Nijeryalı golcüden henüz net bir yanıt alınabilmiş değil. Tapusu İtalyan Napoli'de bulunan Osimhen için en ciddi teklifi, Al Hilal yapmıştı. S.Arabistan ekibi son olarak 26'lık santrfor için 50 milyon euroluk bir maaş önerisi yaptı. İtalyan devi Juventus'un da gündeminde olan başarılı oyuncu için son olarak, bu sezonun Premier Lig şampiyonu Liverpool da devreye girdi.

NUNEZ&CHIESA'YI ÖNERECEKLER

İngiliz basınından Teamtalk'ta yer alan habere göre Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, santrfor rotasyonunu yetersiz görüyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı hedefleyen İngiliz devi, bu transfer için İtalya Serie A temsilcisi Napoli'ye; Uruguaylı golcü Darwin Nunez ve bu sezon kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı önermeyi düşünüyor. Ancak kulüpler arasında resmi bir temas kurulmadığı da aktarıldı. G.Saray'ın da kadrosuna katmayı hedeflediği Victor Osimhen'in, Premier Lig'e gitmeyi hayal ettiği biliniyor.

ÖNCELİK HAKAN DEĞİL OSİMHEN

Devler Ligi'nde başarı isteyen G.Saray, transfer listesini de ona göre şekillendirecek. Sarı-Kırmızılılar kaleci, stoper ve orta saha bölgelerinde yıldız isimleri düşünüyor. Bu doğrultuda Aslan'da; Ter Stegen, Alisson, İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Hakan Çalhanoğlu da gündemde. İtalyan basınına göre G.Saray'ın önceliği Hakan değil, Osimhen. Nijeryalı golcünün transferinin gerçekleşmesinden sonra milli futbolcuya yönelecek. Ayrıca Hakan için kulübü Inter'e önerilen rakamın 15 milyon euro olduğu, ancak İtalyan devinin beklentisinin 40 milyon olduğu aktarıldı.

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