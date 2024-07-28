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Spor

Galatasaray'da hedef orta saha! Listede son 3 aday

Orta saha transferine odaklanan Galatasaray listedeki oyuncu sayısını 3'e düşürdü. Zenit'ten Wendel, Manchester United'dan McTominay ve son olarak Brezilya ekibi Palmeiras'dan Richard Rios ile görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı ekip bu üç oyuncudan birini takıma kazandırmak istiyor. İşte detaylar...

Akşam28 Temmuz 2024 Pazar 09:30 - Güncelleme:
Galatasaray'da hedef orta saha! Listede son 3 aday
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Galatasaray tamamen orta saha transferine kilitlendi. Sarı kırmızılılar, geniş listeyi üç oyuncuya düşürdü. Zenit'ten Wendel ve Manchester United'dan McTominay ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Cim-Bom, Richard Rios için de kulübü Palmeiras'a ilk resmi teklifini yaptı. Brezilya ekibi ile görüşmeler devam ediyor. 27 yaşındaki Kolombiyalı orta sahanın kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılının Aralık ayında bitiyor. Rios, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

ZENİT'İN TRANSFERİ BEKLENİYOR

Wendel konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zenit ile yapılan bonservis pazarlıklarında belli bir noktaya gelindi. Ancak Rus ekibi, Torino'dan Ivan Ilic'i kadrosuna katmayı düşünüyor. Bu transferi gerçekleştirmeden Wendel'in takımdan ayrılmasına izin vermiyor. Galatasaray, 26 yaşındaki Brezilyalı ile prensip anlaşmasına vardı. 5 yıllık bir anlaşma için el sıkışıldı. Başarılı oyuncu yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacak. Yapılacak sözleşmede bazı başarı bonusları da bulunuyor.

TRANSFERDE GÜÇLÜ RAKİPLER VAR

Galatasaray'ın orta saha transferi için ilk görüştüğü oyunculardan biri olan McTominay için geri adım atılmadı. İngiltere'den Fulham ve Tottenham da 27 yaşındaki İskoç oyuncu ile ilgilenen diğer kulüpler. Manchester United, McTominay için net bir karar vermiş değil. Sarı kırmızılı yönetim, tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Manchester United'da toplam 252 maça çıkan Scott McTominay, 32 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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