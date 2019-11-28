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Galatasaray'da hedef Ricardo Rodriguez

Galatasaray, Milan forması giyen Ricardo Rodriguez için harekete geçti.

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Avrupa şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da ara transferde öncelik sol beke verildi. Akciğer sönmesi yaşadıktan sonra performansı vasatı aşamayan Yuto Nagatomo ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Milan forması giyen Ricardo Rodriguez için düğmeye basıldı. 
 
İLK GÖRÜŞME MAÇ SABAHI YAPILDI
 
Galatasaray'ın Club Brugge ile maç yaptığı günün sabahında Türk Telekom Stadı'nda ilk transfer görüşmesi gerçekleşti. İstanbul'a gelen Ricardo Rodriguez'in menajeri, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Milan'da bu sezon yedek kalan Rodriguez'in Galatasaray'a transferi için pazarlıklar başladı. FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, İsviçre Milli Takımı'nın sol beki için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.
 
MİLAN TRANSFERE SICAK BAKIYOR
 
2017 yazında 15 milyon Euro'ya Milan'a gelen ve 2021'e kadar sözleşmesi olan Ricardo Rodriguez, İtalyan devinde 73 maçta 1 gol-9 asistlik performans sergiledi. Bu sezon formasını Fransız yıldız Theo Hernandez'e kaptıran 27 yaşındaki Şili asıllı İsviçreli sol bek, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Milan'ın da zorunlu opsiyon şartıyla transfere sıcak yaklaştığı gelen haberler arasında.
 
Sabah
 

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