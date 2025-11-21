Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid forması giyen Rodrygo'nun peşine düştü.

Haberde, Cim-Bom'un Brezilyalı için İspanyol ekibine kiralama teklifinde bulunacağı bildirildi. CimBom'un, oyuncunun maaşının yarısını ödemeye sıcak baktığı vurgulandı. Öte yandan Rodrygo, 2022 yılında ESPN'e verdiği röportajda, "G.Saray taraftarları harika. Isınmak için sahaya çıktığımızda neredeyse sağır oluyordum. Gürültü inanılmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

24 yaşındaki Brezilyalı yıldızın Real Madrid'deki mevcut durumu içler acısı. Bu sezon sadece 16 maçta forma giydi ve sadece üç gol attı. Deneyimli oyuncunun İspanyol ekibi ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre; Sambacı'nın güncel piyasa değeri 80 milyon euro. 2024 yılının haziran ayında bu rakam 110 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı. Real Madrid, 2019 yılında Brezilya ekibi Santos'tan transfer ettiği Rodrygo için 45 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.