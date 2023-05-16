Galatasaray'da hedef yeniden Mert Müldür

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Zirvede yer alan Galatasaray bugün İstanbulspor ile mücadele edecek. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Cimbom, transferde de sıcak saatler yarışıyor. Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray mecburen rotayı İtalya'ya kırdı; İşte transferde yaşanan son gelişmeler...

GALATASARAY'DA PLANLAR DEĞİŞTİ

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Zirvede yer alan Galatasaray bugün İstanbulspor ile mücadele edecek. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Cimbom, transferde de sıcak saatler yarışıyor. Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray mecburen rotayı İtalya'ya kırdı; İşte transferde yaşanan son gelişmeler...

DEVLER PEŞİNDE

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturuyor. Son olarak Alman Ligi ekiplerinden Wolfsburg, Fransız yıldız için harekete geçti. Genç yıldız için önümüzdeki günlerde hareketliliğin daha da artması bekleniyor.

2025 yılının Haziran ayına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Fransız sağ bekin, Sarı-Kırmızılı takıma bonuslar dahil en az 15 milyon euro kazandırması bekleniyor.

İNGİLİZ VE ALMANLAR DEVREDE

Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace'ın, 15 milyon Euro'yu Boey'un transferi için ayırdığı iddia edilmişti. Sezon sonunda Arsenal, Crystal Palace ve Wolfsburg'un Boey için resmi teklifi yapması bekleniyor. Cimbom, Boey'u geçtiğimiz sezon Rennes'den 1.1 milyon Euro'ya transfer etmişti.

BELLERİN İLE TEMASLAR OLDU

Galatasaray, Boey'un takımdan ayrılması durumunda kadrosunu yıldız bir oyuncu ile doldurmak istiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim yaklaşık 2 aydır sağ bek transferi için Avrupa'da yıldız avında. Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Hector Bellerin oldu. İspanyol yıldızın Sporting Lizbon ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

TFF'NİN KARARI SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ

Ancak TFF'nin yabancı kuralı ile ilgili dün almış olduğu karar Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirmesine neden oldu. Sarı-Kırmızılılar, 11 yabancı futbolcunun sahada olabileceğini planlıyordu. Ancak 8+3 kuralı için 'Devam' kararı alındı. Bunun üzerine Galatasaray Yönetimi B planını devreye soktu.

MERT MÜLDÜR DEFTERİ YENİDEN AÇILDI

Galatasaray daha önce de transfer listesinde yer alan Mert Müldür defterini yeniden açtı. Cimbom sağ bek transferi için yerli hamlesi yapmak zorunda kaldı. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan milli yıldızın transferini bitirmek istiyor.

KAAN AYHAN GİBİ DÖNMEK İSTİYOR

2019 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen Mert Müldür, bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi. Yaşadığı sakatlıklardan dolayı çok maç kaçıran Mert Müldür'ün de tıpkı Kaan Ayhan gibi Türkiye'ye dönme kararı aldığı belirtildi.

SEZON SONU MASAYA OTURULACAK

Galatasaray Yönetimi sezon sonunda Sassuolo ile masaya oturacak ve transferi bitirecek.