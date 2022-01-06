Galatasaray'da Henry Onyekuru gelişmesi

Fanatik 6 Ocak 2022 Perşembe 12:10 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 12:10

Ara transferde kadrosunu büyük ölçüde yenilemeye hazırlanan Galatasaray'ın gündemine her gün flaş bir isim geliyor. Bu kez de daha önce 3 defa Sarı-Kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru radara takıldı. Sezon başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı yıldızın, istediği süreyi alamadığı için Yunanistan'da mutsuz olduğu belirtildi. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Florya'ya haber göndererek, Galatasaray'a geri dönmek istediğini ve bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu ilettiği öğrenildi. Teknik patron Fatih Terim'in yönetime sunduğu son listede yer almayan Onyekuru için, bu mesajdan sonra bazı görüşmeler yapılacağı ve bu transferin satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle gerçekleşebileceği bildirildi.



AYRILIK KARARINI AÇIKLADI

Onyekuru'nun Olympiakos'tan ayrılma düşüncesini menacerine ilettiği, Yunan kulübüyle de bir görüşme yapıldığı kaydedildi. Bu arada Türkiye'den Başakşehir'in de genç oyuncuyla ilgilendiği ve Trabzonspor 'a satılan Edin Visca'nın yerinin bu şekilde doldurulmasının planlandığı öğrenildi. Ancak Galatasaray devreye girerse, Onyekuru'nun öncelikli tercihinin yine Sarı- Kırmızılılar olacağı da gelen haberler arasında. Terim'in, olası bir Kerem Aktürkoğlu satışında sol kanat için Onyekuru'nun çok iyi bir takviye olabileceğini yardımcılarıyla paylaştığı dile getirildi.