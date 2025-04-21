Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da kadro planlamasını sürdürüyor. Sezon bitimine doğru transfer listesini oluşturmaya başlayan Sarı-Kırmızılılar, kendi oyuncularıyla yapacağı yeni kontrat görüşmelerini de bir arada yürütüyor. Uzun süredir Barış Alper ve Yunus Akgün'ün sözleşmelerini uzatmak isteyen yönetim, iki futbolcuyla da bu konuda anlaşma sağladı. Yılmaz ve Akgün, kendilerini 4 yıl daha G.Saray'a bağlayan kontrata imza attı. Yetenekli futbolcuların maaşlarına da yüksek oranda bir iyileştirme yapıldı.

'SERBEST KALMA' YÜKSELTİLDİ

24 yaşındaki Akgün'ün kontratı 2026'da sona erecekti. Takım arkadaşıyla aynı yaşta olan Yılmaz'ın ise sözleşmesi 2027'de bitiyordu. Yönetim, Avrupa ekiplerinin iki oyuncuyu da izlemesi nedeniyle bu konuda elini çabuk tuttu. Birkaç hafta önce oyuncularıyla masaya oturan Cim-Bom, kısa süre içerisinde genç yıldızlarıyla anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar, altyapısında yetişen Yunus Akgün'ün 11 milyon euroluk serbest kalma maddesini de yükseltti. Akgün, 2015-16 sezonunda altyapısına girdiği G.Saray'da şu an yıldız oyuncu olarak top koşturuyor

YÜZDE 20'Sİ KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE

2021-22 sezonu başında Keçiörengücü'nden 2.10 milyon euro bedelle alınan Barış Alper Yılmaz da gelişimiyle takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Yılmaz'ın bonservisinin %20'si Ankara ekibinde bulunuyor. Birçok pozisyonda forma giyebilmesi nedeniyle Okan Buruk'un 'joker'i haline gelen Yılmaz, performansı ve mücadelesiyle de taraftarın gönlünü kazandı. Güncel piyasa değerini 20 milyon euroya kadar çıkaran yetenekli kanat, sezon başında Avrupa ekiplerinden teklif almıştı. Galatasaray'ın, Yılmaz için gelen 25 milyon euroluk öneriyi reddettiği iddia edilmişti.