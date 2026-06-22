Galatasaray'da Icardi ayrılığı kapıda!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği merak edilirken, Arjantinli futbolcu cephesinde sıcak bir gelişme daha yaşandı. TRT Spor'un haberine göre, sarı kırmızılı yönetim, sezon öncesi yeni yabancı kuralının değişeceğini düşünse de bir yandan da kuralın uygulanma ihtimali için planlama yapmaya çalışıyor.

Yönetim, devre arasında kiralanan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile vedalaştı. Kiralıktan dönen Nicolo Zaniolo ile yollar ayrılırken, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert, Victor Nelsson'a da kendilerine kulüp bulma talimatı verildi.

Öte yandan Mauro Icardi ile olan sözleşme görüşmelerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle oyuncu ile iplerin kopma noktasına geldiği bilgisi edinildi. Arjantinli yıldızla yolların ayrılmasına an itibarıyla kesin gözüyle bakılıyor.