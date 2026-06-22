İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2026 Pazartesi / 7 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4706
  • EURO
    53,3953
  • ALTIN
    6206.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Icardi ayrılığı kapıda!
Spor

Galatasaray'da Icardi ayrılığı kapıda!

Galatasaray'da Mauro Icardi ile yapılan sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık yaşandığı ve ayrılığın kapıya geldiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni yabancı kuralı ihtimaline karşı kadroda geniş çaplı planlama yaptığı belirtildi.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 01:46 - Güncelleme:
Galatasaray'da Icardi ayrılığı kapıda!
ABONE OL

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği merak edilirken, Arjantinli futbolcu cephesinde sıcak bir gelişme daha yaşandı. TRT Spor'un haberine göre, sarı kırmızılı yönetim, sezon öncesi yeni yabancı kuralının değişeceğini düşünse de bir yandan da kuralın uygulanma ihtimali için planlama yapmaya çalışıyor.

Yönetim, devre arasında kiralanan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile vedalaştı. Kiralıktan dönen Nicolo Zaniolo ile yollar ayrılırken, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert, Victor Nelsson'a da kendilerine kulüp bulma talimatı verildi.

Öte yandan Mauro Icardi ile olan sözleşme görüşmelerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle oyuncu ile iplerin kopma noktasına geldiği bilgisi edinildi. Arjantinli yıldızla yolların ayrılmasına an itibarıyla kesin gözüyle bakılıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.