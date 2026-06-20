Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; 33 yaşındaki Arjantinli forvetin sarı-kırmızılı ekip ile sözleşmesinin sona yaklaşması ve henüz yeni kontrat imzalanmaması, bonservissiz olarak Serie A kulüplerinin radarına girmesine neden olabilir.

Haberde, Cimbom'un yıldız oyuncuya yıllık 4.5 milyon Euro maaşlı 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ancak Icardi'nin süreci uzattığı ifade edildi.

Bunların sonucunda ise Mauro Icardi'nin İtalya'ya dönüş ihtimalinin arttığı belirtildi. Como ihtimalinin giderek güç kazandığı, Fabregas'ın Avrupa hedefleri doğrultusunda tecrübeli bir santrfor aradığı ve yaşanan golcü sıkıntısı nedeniyle Icardi'yi Douvikas'ın alternatifi olarak değerlendirebileceği aktarılıyor.

Maaş konusunda bazı pürüzler bulunsa da, Como'nun olası bir ayrılık halinde gerekli finansal esnekliği sağlayabileceği ve Galatasaray'ın teklifine yakın bir rakamla oyuncuyu ikna etmeye çalışabileceği belirtiliyor. Son karar ise Mauro Icardi'ye ait olacak. Arjantinli golcünün, İtalya'ya dönüş için kritik bir karar aşamasında olduğu vurgulandı.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 47 maça çıkan tecrübeli santrfor, bu müsabakalarda 16 gol atıp 3 de asist yaptı.