Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
Arjantin basınından Leo Paradizo'nun iddiasına göre, Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız golcüyle yola devam etmeme kararı aldı.SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ
Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme ihtimalinin güçlü olduğu belirtildi.
Öte yandan Icardi cephesinin ise River Plate ihtimalini gündemde tuttuğu aktarıldı. Arjantin temsilcisinin yeniden girişimde bulunması halinde deneyimli golcünün teklife sıcak bakacağı kaydedildi.