Galatasaray'da İcardi depremi! ''Sakatlık icat edildi...''

Galatasaray'ın transfer sezonu başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro İcardi, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürürken antrenmanda sakatlanmış ve tedavi için ülkesine gitmişti.

Sakatlık haberinden sonra Galaatsaray resmi hesabı yıkdız oyuncunun 1.5 ay süreyle sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.

Arjantin'de yayın yapan El Trece TV'de Mauro Icardi ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

Yayında Icardi'nin sakatlığıyla ilgili olarak, "Bu Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor" diye konuşuldu.

"Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devam edileceğini açıkladı, ancak bir dönüş tarihi yok.

Takım maçlara çıkıyor, ancak Icardi'nin dönüş tarihi belli değil" diye eklendi.