1 Aralık 2025 Pazartesi
Spor

Galatasaray'da iki sakatlık birden! Son bölümde kritik pozisyon

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin son bölümünde çarpışan sarı kırmızılı iki futbolcu sakatlık yaşadı.

1 Aralık 2025 Pazartesi 22:24
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın son bölümünde sarı kırmızılılar adına kritik bir pozisyon yaşandı.

Orta alanda yaşanan hava topu mücadelesinde Galatasaraylı iki futbolcu Lucas Torrerira ve Kazımcan Karataş topa birlikte yükseldi. Kafa kafaya çarpışma yaşayan iki futbolcu bir süre yerde kaldı.

Tedavilerinin ardından oyuna devam edemeyen Kazımcan Karataş yerini Yunus Akgün'e bıraktı. Kafasına bandaj sarılan Lucas Torreira da pozisyondan birkaç dakika sonra Berkan Kutlu ile yer değiştirdi.

