İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5026
  • EURO
    21,5314
  • ALTIN
    1264.81
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'da ikinci Hagi dönemi

Galatasaray, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Inais Hagi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Bir dönem babası Gheorghe Hagi'nin de sarı-kırmızlı formayı giymiş olması Inais Hagi'nin Süper Lig'e geleceği iddiasını güçlendirdi. İşte detaylar...

5 Mayıs 2023 Cuma 18:42 - Güncelleme:
Galatasaray'da ikinci Hagi dönemi
ABONE OL

Rangers ile etkili bir performans ortaya koyan Ianis Hagi yaşadığı ağır sakatlık sonrası gözden düştü.

İskoç basınında yer alan habere göre; Rangers, 24 yaşındaki oyuncunun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu düşündüğü için oyuncuyu satmaya karar verdi.

GALATASARAY DA İLGİLENİYOR

Yıldız oyuncu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği yazılırken Hagi'yi isteyen birden fazla Avrupa kulübünün olduğu kaydedildi.

GHEORGHE HAGI FAKTÖRÜ

Babası Gheorghe Hagi'nin bir dönem Galatasaray'da forma giymesi ve kulüp ile olan ilişkisi sebebiyle oyuncunun sarı kırmızlı takımı tercih edebileceği belirtiliyor.

İSPANYA'NIN RADARINDA

İspanya'dan Celta Vigo ve Sevilla'nın da 24 yaşındaki on numara ile ilgilendiği ifade edildi.

24 yaşındaki oyuncu Rangers ile 92 maça çıktı ve 15 gol, 21 asist yapma başarısı gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.