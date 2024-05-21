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Spor

Galatasaray'da ilk 11 değişecek

Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da ilk 11'de değişime gidilecek.

Sabah21 Mayıs 2024 Salı 09:22 - Güncelleme:
Galatasaray'da ilk 11 değişecek
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Konyaspor'la şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray'da ilk 11'de değişim bekleniyor.

Hakim Ziyech'in cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda, Kerem Demirbay da kesik yiyecek. Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu'yu sahaya sürecek Okan Buruk, formsuzluğuyla dikkat çeken Derrick Köhn'e çözüm arıyor. Teknik heyet hafta boyunca oyuncuyla özel olarak ilgilenecek.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın da yeniden formayı alması bekleniyor.

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar 37 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 99 puanla 1. sırada yer aldı.

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