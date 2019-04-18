Galatasaray'da ilk 11 değişiyor
Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11’de değişikliğe gidecek.
Devre arasında K.Paşa’dan büyük umutlarla transfer edilen Diagne’yi kızağa çekmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, Senegallinin yerine Mitroglou’nu sahaya sürecek. Nagatomo ise hafta sonu Kayseri maçında oynayacak.
Güneş
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