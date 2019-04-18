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Galatasaray'da ilk 11 değişiyor

Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11’de değişikliğe gidecek.

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Devre arasında K.Paşa’dan büyük umutlarla transfer edilen Diagne’yi kızağa çekmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, Senegallinin yerine Mitroglou’nu sahaya sürecek. Nagatomo ise hafta sonu Kayseri maçında oynayacak.
 
Güneş

İstanbul’un göbeğinde aile boyu tekme, tokat ve sopalı kavga kamerada

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