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Spor

Galatasaray'da ilk ayrılan oyuncu Florin Andone oldu!

Galatasaray'da Florin Andone'nin sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtildi.

29 Mart 2020 Pazar 22:24 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 22:24
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Galatasaray'ın sezon başında Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone için karar verildi.

Geçirdiği ağır sakatlığın ardından form tutması beklenen Rumen golcünün, liglere verilen arayla birlikte bu şansını yitirdi.

8 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda Andone'ye veda edeceği ve golcü oyuncunun Brighton'a döneceği belirtildi.

Bu ayrılıkla birlikte yabancı kontenjanında Brugge ile kiralık sözleşmesi bitecek Mbaye Diagne'ye yer açılacak.

Florin Andone, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 2 gol kaydetti.

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