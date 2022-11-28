Yaz döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın transfer mesaisi sezon sonuna kadar devam edecek. Özellikle sözleşmeleri haziranda sona erecek üç forvetin yerlerine gelecek isimler için çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor.

SEFEROVIC OCAK AYINDA YOLCU

37 yaşındaki Gomis'e veda etmeye hazırlanan Cimbom'da kiralık oynayan İcardi'nin durumu PSG'nin kararına göre netleşecek. Galatasaray, beklenen performansı vermeyen Haris Seferovic'i ise ocak ayında Benfica'ya göndermeye hazır.

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YERİNE TAKVİYE YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre; yöneticilerin, Portekiz ekibiyle görüşüp ara transfer döneminde 30 yaşındaki İsviçreli golcüyü geri vermeyi planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, takıma yapılacak takviyelerde ise bonservisi elinde olan futbolcuları listesine dahil etti.

SEFEROVIC'IN YERİNE DEMBELE

İlk sıradaki oyuncu Moussa Dembele... 26 yaşındaki Fransız golcünün bir ay önce İstanbul'a gelen menajeri Makan Fofana ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Galatasaray cephesi, bu transferde oldukça ısrarcı. Lyon'la sözleşmesini uzatmayan tecrübeli forvet, sezon sonunda boşa çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Mertens'te olduğu gibi Dembele'ye de imza parası vermeyi göze aldı.