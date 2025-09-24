İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Galatasaray'da İlkin Aydın'ın sakatlık durumu belli oldu

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu İlkin Aydın sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

24 Eylül 2025 Çarşamba 19:30
Galatasaray'da İlkin Aydın'ın sakatlık durumu belli oldu
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör İlkin Aydın'ın sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulmadan dolayı 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen hazırlık maçında sağ ayak bileğinde burkulma meydana gelmiştir. Sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan doktor kontrolünün ardından oyuncumuzun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmiştir. Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

