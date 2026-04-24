  
  
  • Galatasaray'da istiyordu... Bernardo Silva'ya dev talip!
Spor

Galatasaray'da istiyordu... Bernardo Silva'ya dev talip!

Adı Galatasaray ile de gündemine gelen Bernardo Silva için sıcak bir gelişme yaşandı. 31 yaşındaki oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in Portekizli oyuncuyu Real Madrid'e teklif ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Nisan 2026 Cuma 19:11 - Güncelleme:
Galatasaray'da istiyordu... Bernardo Silva'ya dev talip!
İspanyol gazetesi AS'ta yer alan haberlere göre, menajer Jorge Mendes'in Bernardo Silva'yı Real Madrid'e teklif ettiği öne sürüldü. Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Portekizli yıldızın, kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun kariyerine üst seviyede devam etmek istediği ve bu doğrultuda Real Madrid'in 2026-27 kadrosunda yer almayı hedeflediği ifade edildi. Ancak İspanyol devinin, Silva transferine şu aşamada sıcak bakmadığı aktarıldı. Kulüp yönetiminin, geçmişte Manchester City ile oynanan kritik karşılaşmalarda önemli rol oynayan deneyimli oyuncuyu planları arasında görmediği vurgulandı.

Bu sezon 46 maçta görev alan Bernardo Silva'nın formunu koruduğu belirtilirken, yıldız oyuncunun önceliğinin Manchester City ile sezonu kupalarla tamamlamak olduğu kaydedildi. Premier Lig'de liderlik yarışında avantajlı konumda bulunan İngiliz ekibi, FA Cup'ta da finale bir adım uzaklıkta yer alıyor.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

İtalyan basınında çıkan haberlere göre 31 yaşındaki oyuncu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların, yıldız ismi transfer listesine aldığı ve şartları zorladığı öne sürülmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

11 yıl kaçtı, 9 kez estetik oldu! Katil işçi yakayı serviste ele verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
