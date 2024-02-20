Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gündem transfer. Sarı lacivertli ekip önümüzdeki senenin planını şimdiden yapmaya başladı. Sarı lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği bir yıldızla ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Sarı-Lacivertliler ismi bir dönem Galatasaray ile birlikte anılan Portekizli 10 numara Rafa Silva ile ilgileniyor. 10 numara dışında sağ kanat ve sol kanat da oynayabilen Rafa Silva'nın sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Rafa Silva ile birçok Avrupa kulübü de ilgileniyor.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Sarı-Lacivertli kurmayların da Silva'nın menajeri ile görüşme kararı aldığı ifade edildi. Transferde geç kalmak istemeyen Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor.

İMZA PARASI VERİLECEK

Bonservisi elinde olacak olan Silva için Fenerbahçe'nin imza parası vermeye hazır olduğu da gelen haberler arasında.

36 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Benfica formasıyla 36 resmi maça çıkan Rafa Silva bu karşılaşmalarda 14 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.